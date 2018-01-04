Голосовые помощники Alexa и Cortana не смогли договориться
Голосовые помощники Alexa и Cortana не смогли договориться. По информации от разработчиков, сотрудничество компаний должно было начаться в 2017 году, однако из-за разногласий его было решено отложить.
Amazon и Cortana сообщили, что сотрудничество брендов должно было строиться на базе голосовых помощников. Планировалось совместить программы и внедрить их в торговые площадки и мессенджеры. Кроме того, два бренда должны были размещать собственную рекламу на интерфейсе софта. Эксперты отмечают, что именно это стало причиной заминок в оформлении сделки.
Партнёры планировали завершить интеграцию к концу года, но до сих пор этого не сделали. Обе стороны сделки отказались от комментариев по данному поводу. Также стало известно, что компании собираются продолжить официальные переговоры в начале февраля текущего года.
Подобную операцию в прошлом году уже завершили американские компании Harman Kardon и L-Echo. Они решили обмениваться информацией голосовых помощников для более точного таргетинга рекламных предложений пользователям. По информации от инсайдеров в компаниях, общая сумма сделки тогда оставила примерно 20 миллионов долларов.
Amazon и Cortana сообщили, что сотрудничество брендов должно было строиться на базе голосовых помощников. Планировалось совместить программы и внедрить их в торговые площадки и мессенджеры. Кроме того, два бренда должны были размещать собственную рекламу на интерфейсе софта. Эксперты отмечают, что именно это стало причиной заминок в оформлении сделки.
Партнёры планировали завершить интеграцию к концу года, но до сих пор этого не сделали. Обе стороны сделки отказались от комментариев по данному поводу. Также стало известно, что компании собираются продолжить официальные переговоры в начале февраля текущего года.
Подобную операцию в прошлом году уже завершили американские компании Harman Kardon и L-Echo. Они решили обмениваться информацией голосовых помощников для более точного таргетинга рекламных предложений пользователям. По информации от инсайдеров в компаниях, общая сумма сделки тогда оставила примерно 20 миллионов долларов.
Автор: Махов Артем