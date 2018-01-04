В Кемерово выявили подпольный цех по производству фальсифицированной водки
В Кемерово обнаружили 30 тонн фальсифицированной водки, речь идёт о выявленном подпольном цехе по производству контрафактного алкоголя. Помещение находится на одном из проспектов города, сообщил представитель ГУ МВД по региону.
Контрафактный алкоголь специалисты оценили в 15 млн рублей. Сообщается, что изъято не менее 40 тысяч бутылок с алкогольной продукцией. Отмечено, в ГУ МВД по Кемеровской области проинформировали, что группой оперуполномоченных управления экономической безопасности совместно с ГИБДД на выезде из областного города был остановлен грузовик. По документам в фургоне находилась тушёнка. При вскрытии ящиков в них были обнаружены бутылки с водкой. Установлено, что алкоголь перевозился в соседний район. Изъято 40 тысяч бутылок жидкости неизвестного происхождения, не имеющей маркировки. В подпольном цехе обнаружено более 5 тыс. литров этилового спирта и 15 тыс. наклеек на водку разнообразных наименований.
Выявлено 6 тыс. литров суррогатной продукции, она была разлита в бутылки без маркировки. Обнаружен также рулон спецмарок, возбуждено уголовное дело. Ответственность за изготовление и реализацию поддельных акцизных марок предусматривает срок до восьми лет лишения свободы и штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей.
Контрафактный алкоголь специалисты оценили в 15 млн рублей. Сообщается, что изъято не менее 40 тысяч бутылок с алкогольной продукцией. Отмечено, в ГУ МВД по Кемеровской области проинформировали, что группой оперуполномоченных управления экономической безопасности совместно с ГИБДД на выезде из областного города был остановлен грузовик. По документам в фургоне находилась тушёнка. При вскрытии ящиков в них были обнаружены бутылки с водкой. Установлено, что алкоголь перевозился в соседний район. Изъято 40 тысяч бутылок жидкости неизвестного происхождения, не имеющей маркировки. В подпольном цехе обнаружено более 5 тыс. литров этилового спирта и 15 тыс. наклеек на водку разнообразных наименований.
Выявлено 6 тыс. литров суррогатной продукции, она была разлита в бутылки без маркировки. Обнаружен также рулон спецмарок, возбуждено уголовное дело. Ответственность за изготовление и реализацию поддельных акцизных марок предусматривает срок до восьми лет лишения свободы и штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей.
Автор: Семен Зайцев