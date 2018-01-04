В Кемерово 2 автомобиля столкнулись на трамвайных путях
В Кемерово 2 автомобиля попали в ДТП на трамвайных путях. Инцидент случился на улице Терешковой. Движение общественного транспорта на этом участке затруднено.
Сведения касательно ДТП была размещены в соцсетях. В аварийной ситуации никто не пострадал. На период ожидания прибытия ГИБДД линии трамвайных путей оказались перегорожены.
«Трамвай лучше не ждите! Стоят 2 авто, ждут прибытия работников ГИБДД, с места их никто сдвигать не станет», – отметил один из очевидцев в соцсетях.
Сведения касательно ДТП была размещены в соцсетях. В аварийной ситуации никто не пострадал. На период ожидания прибытия ГИБДД линии трамвайных путей оказались перегорожены.
«Трамвай лучше не ждите! Стоят 2 авто, ждут прибытия работников ГИБДД, с места их никто сдвигать не станет», – отметил один из очевидцев в соцсетях.
Автор: Валерий Антонов