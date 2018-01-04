В Альпах при тестах застрял сверхпроходимый Mecedes-Benz G 63 AMG
В Альпах (Италия) при тестах застрял сверхпроходимый шестиколесный Mecedes-Benz G 63 AMG. Ролик, сделанный во время эвакуации, появился в микроблоге Instagram.
Производитель вывел Mecedes G 63 AMG 6x6 на заснеженную трассу, но автомобиль дном зацепился о сугроб и не смог выбраться из «плена». Внедорожник закрепили тросом за гусеничный ратрак, но долгое время даже он не мог справиться с поставленной задачей.
Под капотом Mecedes G 63 AMG 6x6 установлен бензиновый силовой агрегат объемом на 5,5 литра, способный генерировать отдачу в 544 «лошади». Установка работает в тандеме с 7-АКПП. Автомобиль дебютировал в 2013 году.
Напомним, 15 января состоится презентация Mercedes-Benz G-Class.
Производитель вывел Mecedes G 63 AMG 6x6 на заснеженную трассу, но автомобиль дном зацепился о сугроб и не смог выбраться из «плена». Внедорожник закрепили тросом за гусеничный ратрак, но долгое время даже он не мог справиться с поставленной задачей.
Под капотом Mecedes G 63 AMG 6x6 установлен бензиновый силовой агрегат объемом на 5,5 литра, способный генерировать отдачу в 544 «лошади». Установка работает в тандеме с 7-АКПП. Автомобиль дебютировал в 2013 году.
Напомним, 15 января состоится презентация Mercedes-Benz G-Class.
Автор: Джанабилова Татьяна П