На Биржевой площади в Петербурге загорелся пассажирский автобус
В Санкт-Петербурге на Биржевой площади загорелся пассажирский автобус. По информации от очевидцев, клубы дыма от пожара видно на соседних улицах.
Инцидент произошел сегодня в обеденное время. По словам очевидцев, автобус загорелся прямо на автобусной остановке. Пассажиров транспортного средства удалось вовремя эвакуировать. В настоящее время на месте инцидента работают правоохранители и сотрудники МЧС, пытающие ликвидировать очаг возгорания.
В пресс-центре ГУ МЧС по Северной столице отметили, что для ликвидации пожара потребовались три единицы специальной техники. Благодаря оперативной работе спасателей, в результате происшествия никто не пострадал.
Инцидент произошел сегодня в обеденное время. По словам очевидцев, автобус загорелся прямо на автобусной остановке. Пассажиров транспортного средства удалось вовремя эвакуировать. В настоящее время на месте инцидента работают правоохранители и сотрудники МЧС, пытающие ликвидировать очаг возгорания.
В пресс-центре ГУ МЧС по Северной столице отметили, что для ликвидации пожара потребовались три единицы специальной техники. Благодаря оперативной работе спасателей, в результате происшествия никто не пострадал.
Автор: Махов Артем