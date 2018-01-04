Volkswagen повторит попытку вывести пикап Amarok на рынок США
Немецкий бренд Volkswagen намеревается повторить попытку вывести пикап Amarok на рынок США. В частности, компания снова зарегистрировала соответствующий товарный знак в Штатах.
Еще в конце ноября прошлого года в американское бюро патентов была подана заявка на регистрацию товарного знака Volkswagen Amarok, хотя в Сети слухи об этом ходили с августа 2017. Тогда утверждалось, что немецкий бренд в тандеме с FCA Group намереваются создать новое коммерческое авто и пикап, которые предложат покупателям в США. В качестве основы для новых моделей должны были служить Volkswagen Amarok, а также Volkswagen Caddy.
Впрочем, эксперты отмечают, что многие фирмы оформляют патенты на свои товары, чтобы защитить продукт от копирования, притом такая тактика используется, даже если разработка никогда не появится на рынке той или иной страны. Одновременно с этим, среднеразмерные пикапы в США пользуются неплохим спросом, поэтому вероятность выхода Volkswagen Amarok действительно велика, но когда это может произойти, неизвестно.
Еще в конце ноября прошлого года в американское бюро патентов была подана заявка на регистрацию товарного знака Volkswagen Amarok, хотя в Сети слухи об этом ходили с августа 2017. Тогда утверждалось, что немецкий бренд в тандеме с FCA Group намереваются создать новое коммерческое авто и пикап, которые предложат покупателям в США. В качестве основы для новых моделей должны были служить Volkswagen Amarok, а также Volkswagen Caddy.
Впрочем, эксперты отмечают, что многие фирмы оформляют патенты на свои товары, чтобы защитить продукт от копирования, притом такая тактика используется, даже если разработка никогда не появится на рынке той или иной страны. Одновременно с этим, среднеразмерные пикапы в США пользуются неплохим спросом, поэтому вероятность выхода Volkswagen Amarok действительно велика, но когда это может произойти, неизвестно.
Автор: Марина Вебер