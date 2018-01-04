Участник шоу «Дом-2» Иван Барзиков рассказал об отсутствии в лексиконе слов «если бы»
Участник проекта «Дом-2» Иван Барзиков опубликовал на личной странице в Instagram новое фото с обращением к подписчикам. Он заявил об отсутствии в его лексиконе слов «если бы».
«В моём словаре нет слов "если бы", нет сослагательного наклонения. В нём не знаю сколько тысяч слов, но этого "если бы" там нет, это сослагательное "если бы" обладает разрушительной силой. Когда я выбираю путь или принимаю решение, я это делаю. К добру или нет, но это моё решение. А если я стану думать: "Ах, если бы я тогда сделал то-то...", я всё испорчу», - указывает он в комментарии к посту.
Сообщение за первую минуту собрало более 500 отметок «Нравится». На самом снимке Барзиков показан на фоне заснеженных гор.
«В моём словаре нет слов "если бы", нет сослагательного наклонения. В нём не знаю сколько тысяч слов, но этого "если бы" там нет, это сослагательное "если бы" обладает разрушительной силой. Когда я выбираю путь или принимаю решение, я это делаю. К добру или нет, но это моё решение. А если я стану думать: "Ах, если бы я тогда сделал то-то...", я всё испорчу», - указывает он в комментарии к посту.
Сообщение за первую минуту собрало более 500 отметок «Нравится». На самом снимке Барзиков показан на фоне заснеженных гор.
Автор: Валерий Антонов