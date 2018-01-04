Яна Рудковская показала свой классический завтрак
Яна Рудковская показала фанатам свой классический завтрак. Соответствующий пост 43-летняя телеведущая разместила в соцсети Instagram.
Рудковская продемонстрировала снимок, на котором запечатлен сервированный по правилам стол. На стеклянной мебели стоит огромный букет цветов, чашка чая, клубника, тарелка с двумя яйцами всмятку, приготовленными в форме, и цветочком, выложенным из свежих огурцов и томатов. В комментарии к посту продюсер написала: "Доброе утро! Вот мой завтрак, а цветы от ребят из группы "Градусы".
"Скромный завтрак", "Шикарная сервировка", "Почему вы едите одна?", "Посуда оригинальная, что за бренд?" - писали фанаты. Хейтеры тоже отметили пост, заявив, что Рудковская будет одинока, если не перестанет выплескивать на людей свою злость. Что имели в виду комментаторы, так и осталось тайной.
Ранее Рудковская прогулялась по ночной Никольской улице.
Рудковская продемонстрировала снимок, на котором запечатлен сервированный по правилам стол. На стеклянной мебели стоит огромный букет цветов, чашка чая, клубника, тарелка с двумя яйцами всмятку, приготовленными в форме, и цветочком, выложенным из свежих огурцов и томатов. В комментарии к посту продюсер написала: "Доброе утро! Вот мой завтрак, а цветы от ребят из группы "Градусы".
"Скромный завтрак", "Шикарная сервировка", "Почему вы едите одна?", "Посуда оригинальная, что за бренд?" - писали фанаты. Хейтеры тоже отметили пост, заявив, что Рудковская будет одинока, если не перестанет выплескивать на людей свою злость. Что имели в виду комментаторы, так и осталось тайной.
Ранее Рудковская прогулялась по ночной Никольской улице.
Автор: Джанабилова Татьяна П