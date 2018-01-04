В Израиле умер переживший Холокост писатель Аарон Аппельфельд
В Израиле на 86-м году жизни умер писатель Аарон Аппельфельд, который пережил период Холокоста. Его смерть наступила этой ночью.
«У него остались 3 ребенка и жена», - отмечают местные издания. Аппельфельд родился в Румынии, рос на Украине, а после начала Второй мировой войны попал вместе с семьей в гетто, где на его глазах убили мать. Впоследствии он смог покинуть концлагерь и скрывался на протяжении 3-х лет. После прибытия армии СССР стал работать в одной из частей поваром. С завершением войны иммигрировал в Палестину.
Аарон Аппельфельд стал лауреатом большого количества наград в сфере литературы. Его признали одним из наиболее значимых израильских авторов, которые пишут на иврите, несмотря на то, что не изучали этот язык с детства.
«У него остались 3 ребенка и жена», - отмечают местные издания. Аппельфельд родился в Румынии, рос на Украине, а после начала Второй мировой войны попал вместе с семьей в гетто, где на его глазах убили мать. Впоследствии он смог покинуть концлагерь и скрывался на протяжении 3-х лет. После прибытия армии СССР стал работать в одной из частей поваром. С завершением войны иммигрировал в Палестину.
Аарон Аппельфельд стал лауреатом большого количества наград в сфере литературы. Его признали одним из наиболее значимых израильских авторов, которые пишут на иврите, несмотря на то, что не изучали этот язык с детства.
Автор: Валерий Антонов