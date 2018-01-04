Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Авто

Москва названа одним из европейских лидеров по развитию каршеринга
Москва получила статус одного из европейских лидеров по развитию каршеринга. Соответствующие сведения озвучил Максим Ликсутов, занимающий должность главы департамента транспорта столицы и вице-мэр города.

Москва названа одним из европейских лидеров по развитию каршеринга


В частности, как пояснил Ликсутов, сейчас на территории Москвы в сумме функционируют 12 компаний, предоставляющих гражданам услуги каршеринга. По крайней мере, именно такой показатель отмечен состоянием на конец 2017 года. Жители и гости столицы имеют доступ к более чем 4,3 тысячам различных авто, а за последние два года посредством каршеринга люди успели совершить свыше 5 млн поездок.

Благодаря настолько развитой системе аренды авто в Москве, столице России удалось заполучить статус одного из лидеров непосредственно по распространению каршеринга в пределах Европы. Власти города намереваются и в будущем оказывать вышеупомянутой системе максимальную поддержку, а также продолжать расширение автопарка. Кроме того, аналогичные меры будут приниматься и в случае с действующими в Москве такси.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:52
Читайте также
Загрузка...
Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч
Военный журналист опубликовал фото поврежденных
Эксперты: Рождество стоит праздновать только с
На время Олимпиады США и Южная Корея отложили
Ростуризм отозвал ограничительные рекомендации по
Разбившегося в Сирии российского пилота
Российский нотариусов обяжут проверять паспорта
СМИ: Украина планировала взорвать российский
Захарова назвала немыслимой высылку из Латвии
В России обещают повышение зарплат до 200
Трамп призвал перейти на систему голосования по
В лесах России из-за аномально теплой зимы
Добавление комментария
Последние новости
04.01, 20:45 В Санкт-Петербурге около 30 детей надышались дымом при
04.01, 20:40 Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч евро за
04.01, 20:39 В Москве полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД
04.01, 20:36 В Башкирии в предновогоднюю ночь убили женщину в ходе
04.01, 20:30 В Москве и Петербурге отмечается наплыв из желающих
04.01, 20:20 Житель Воронежа на Audi выехал на встречную и
04.01, 20:10 Военный журналист опубликовал фото поврежденных
04.01, 20:00 Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова удивила поклонников
04.01, 19:50 В Колумбии бык насмерть затоптал тореадора
04.01, 19:40 В Саратове «ГАЗель» сбила женщину напротив станции
04.01, 19:30 Эксперты: Рождество стоит праздновать только с
04.01, 19:20 На время Олимпиады США и Южная Корея отложили военные
04.01, 19:10 Ростуризм отозвал ограничительные рекомендации по
04.01, 18:58 Разбившегося в Сирии российского пилота похоронили в
04.01, 18:49 Виктория Дайнеко поделилась откровенным фото с девичника
04.01, 18:39 Российский нотариусов обяжут проверять паспорта на
04.01, 18:34 Анонс полноэкранного смартфона Meizu M6s состоится 17
04.01, 18:27 Дуров выпустил улучшенную версию Telegram для ОС Android
04.01, 18:20 В WhatsApp вскоре появятся «истории» из Instagram
04.01, 18:14 «Роскосмос» переоденет астронавтов из США в российские