Москва названа одним из европейских лидеров по развитию каршеринга
Москва получила статус одного из европейских лидеров по развитию каршеринга. Соответствующие сведения озвучил Максим Ликсутов, занимающий должность главы департамента транспорта столицы и вице-мэр города.
В частности, как пояснил Ликсутов, сейчас на территории Москвы в сумме функционируют 12 компаний, предоставляющих гражданам услуги каршеринга. По крайней мере, именно такой показатель отмечен состоянием на конец 2017 года. Жители и гости столицы имеют доступ к более чем 4,3 тысячам различных авто, а за последние два года посредством каршеринга люди успели совершить свыше 5 млн поездок.
Благодаря настолько развитой системе аренды авто в Москве, столице России удалось заполучить статус одного из лидеров непосредственно по распространению каршеринга в пределах Европы. Власти города намереваются и в будущем оказывать вышеупомянутой системе максимальную поддержку, а также продолжать расширение автопарка. Кроме того, аналогичные меры будут приниматься и в случае с действующими в Москве такси.
В частности, как пояснил Ликсутов, сейчас на территории Москвы в сумме функционируют 12 компаний, предоставляющих гражданам услуги каршеринга. По крайней мере, именно такой показатель отмечен состоянием на конец 2017 года. Жители и гости столицы имеют доступ к более чем 4,3 тысячам различных авто, а за последние два года посредством каршеринга люди успели совершить свыше 5 млн поездок.
Благодаря настолько развитой системе аренды авто в Москве, столице России удалось заполучить статус одного из лидеров непосредственно по распространению каршеринга в пределах Европы. Власти города намереваются и в будущем оказывать вышеупомянутой системе максимальную поддержку, а также продолжать расширение автопарка. Кроме того, аналогичные меры будут приниматься и в случае с действующими в Москве такси.
Автор: Марина Вебер