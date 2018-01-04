«Дом-2»: Алексей Купин похвастался накачанными руками
Алексей Купин, являющийся участником «Дома-2», решил похвастаться перед подписчиками своими накаченными руками. По словам звезды, после новогодних праздников он сразу же вернулся к занятиям спортом.
На снимке Купин запечатлен в бассейне. Поклонники участника телевизионного проекта отметили, что он имеет накаченные трицепсы и бицепсы. По мнению фанатов, участник шоу имеет отличное тело, ввиду чего ему не стоит переживать по поводу фигуры после новогодних праздников.
«После большого количества съеденного определенно стоит заняться собой. Некоторые откладывают спорт на потом, однако фигура и форма не будут ждать. Я решил вернуться в зал прямо на отдыхе для того, чтобы не запустить себя. Могут посоветовать вам сделать то же самое», - написал Купин под снимком.
Публикация набрала более 15 тысяч лайков всего за несколько минут. Поклонники пожелали своему кумиру отличного отдыха и успешного года.
На снимке Купин запечатлен в бассейне. Поклонники участника телевизионного проекта отметили, что он имеет накаченные трицепсы и бицепсы. По мнению фанатов, участник шоу имеет отличное тело, ввиду чего ему не стоит переживать по поводу фигуры после новогодних праздников.
«После большого количества съеденного определенно стоит заняться собой. Некоторые откладывают спорт на потом, однако фигура и форма не будут ждать. Я решил вернуться в зал прямо на отдыхе для того, чтобы не запустить себя. Могут посоветовать вам сделать то же самое», - написал Купин под снимком.
Публикация набрала более 15 тысяч лайков всего за несколько минут. Поклонники пожелали своему кумиру отличного отдыха и успешного года.
Автор: Махов Артем