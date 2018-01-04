В Тольятти заметили экспортный праворульный хэтчбек Lada ВАЗ-2108
В Тольятти внимание горожан привлёк 3-дверный хэтчбек Lada ВАЗ-2108 с правым расположением руля. Очевидцы сфотографировали машину, выложив снимки в соцсеть «ВКонтакте». В СССР модель производилась с середины 80-х годов.
Сообщается, что ВАЗ-2108 в эпоху Советского Союза открыл новый модельный ряд переднеприводных хэтчбеков и седанов (модели 2108, 2109, 21099, 2114). Замеченный в Тольятти праворульный ВАЗ имеет белый цвет кузова и короткое переднее крыло, что указывает на раннюю версию машины, получившей наименование «Спутник». Особо отмечено, что ВАЗ-2108, наряду с ВАЗ-2109 «Самара», был самым популярным автомобилем в СССР в начале 90-х годов. ВАЗ-2108 в 1990-1991 годах продавался на «сером» рынке за 25 тыс. советских рублей.
Указывается, что тольяттинцы увидели экспортный экземпляр ВАЗ-2108, выпущенный ранее для британского рынка. Машина имеет ульяновские номера. Отмечено, что некоторое время на АвтоВАЗЕ производили кабриолет ВАЗ-2108 с левым расположением руля.
Сообщается, что ВАЗ-2108 в эпоху Советского Союза открыл новый модельный ряд переднеприводных хэтчбеков и седанов (модели 2108, 2109, 21099, 2114). Замеченный в Тольятти праворульный ВАЗ имеет белый цвет кузова и короткое переднее крыло, что указывает на раннюю версию машины, получившей наименование «Спутник». Особо отмечено, что ВАЗ-2108, наряду с ВАЗ-2109 «Самара», был самым популярным автомобилем в СССР в начале 90-х годов. ВАЗ-2108 в 1990-1991 годах продавался на «сером» рынке за 25 тыс. советских рублей.
Указывается, что тольяттинцы увидели экспортный экземпляр ВАЗ-2108, выпущенный ранее для британского рынка. Машина имеет ульяновские номера. Отмечено, что некоторое время на АвтоВАЗЕ производили кабриолет ВАЗ-2108 с левым расположением руля.
Автор: Семен Зайцев