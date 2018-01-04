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Япония намерена тесно сотрудничать с РФ и КНР по проблеме КНДР
Япония продолжит максимально тесно сотрудничать с РФ и КНР по вопросам проблем с КНДР. Соответствующие сведения представил премьер-министр государства Синдзо Абэ.

Япония намерена тесно сотрудничать с РФ и КНР по проблеме КНДР


«Мы будем работать с КНР и РФ по северокорейской проблеме», - отмечает политик. Абэ отметил, что Токио на сегодня вместе с интернациональным сообществом станет добиваться максимально строгого соблюдения резолюций, утвержденных Совбезом ООН в отношении Северной Кореи. Премьер-министр Японии добавил, что правительство страны в 2018 году станет активно работать в дипломатическом ключе для корректировки курса КНДР.

Помимо этого Синдзо Абэ отметил, что Япония станет наращивать собственный оборонный потенциал. Причиной стала угроза со стороны Северной Кореи. Как именно будут проводиться указанные меры, глава правительства не сообщил. В рамках недавнего визита Дональда Трампа в Японию Абэ отметил, что его государство намеревается закупать максимальное количество разнообразного вооружения у США на фоне роста напряженности в регионе.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 13:59
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