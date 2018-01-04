Вице-мэр: В Москве в 2018 году откроется более 20 станций метро
До конца года в Москве откроется больше 20 новых станций метро. За прошлый год создан огромный задел, на многих линиях работы близятся к концу. Сведения предоставил вице-мэр Марат Хуснуллин, занимающийся вопросами по градостроительству.
Отрезок пути Третьего пересадочного контура, расположенный между «Петровским парком» и «Деловым центром», уже почти готов к торжественному запуску. Совсем скоро первые пассажиры смогут проехать по Калининско-Солнцевской и Любленско-Дмитровской линиям.
Из-за разных геологических условий на участках работы идут по-разному, но все они будут закончены в установленные сроки. Речь идет об отрезке от Некрасовки до Косино, трех станциях на салатовой линии, семи на желтой, «Нижней Масловке» и «Беломорской».
Напомним, через два года в столичной подземке появится 64 новые станции.
Отрезок пути Третьего пересадочного контура, расположенный между «Петровским парком» и «Деловым центром», уже почти готов к торжественному запуску. Совсем скоро первые пассажиры смогут проехать по Калининско-Солнцевской и Любленско-Дмитровской линиям.
Из-за разных геологических условий на участках работы идут по-разному, но все они будут закончены в установленные сроки. Речь идет об отрезке от Некрасовки до Косино, трех станциях на салатовой линии, семи на желтой, «Нижней Масловке» и «Беломорской».
Напомним, через два года в столичной подземке появится 64 новые станции.
Автор: Джанабилова Татьяна П