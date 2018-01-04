Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Технологии

Эксперты: Galaxy S8 стал "эталонным" смартфоном 2017 года
Специалисты назвали Galaxy S8 «эталонным смартфоном» 2017 года. По словам экспертов, гаджет стал лидером сразу в нескольких категориях оценки.

Эксперты: Galaxy S8 стал "эталонным" смартфоном 2017 года


В среднем классе выделился Honor 9, который опередил даже Samsung Galaxy A7. Новая модель Xiaomi Mi6 оказалась только на третьем месте из-за незначительных изменений в дизайне корпуса. В категории «лучший бюджетный аппарат» победил Xiaomi Redmi Note 4X с процессором Snapdragon. Версия с чипом MediaTek названа главным провалом уходящего года.

Самым мощным Android-смартфоном эксперты считают OnePlus 5, получивший в AnTuTu максимальное количество баллов. Специалисты выделили отличные технические характеристики девайса и высокий уровень производительности. Прибором с лучшей камерой назван Huawei Mate 10 Pro.

В категории «лучший смартфон для селфи» победил ASUS ZenFone 4 Selfie 1Pro с 12-мегапиксельной фронтальной камерой. Среди компактных гаджетов эксперты выделили Sony Xperia XZ1. Самым популярным смартфоном в декабре стал Xiaomi Mi A1. По словам специалистов, минувший год стал лидером по количеству премьер портативных гаджетов за последнее десятилетие. Xiaomi Mi A1 также стал лидером европейского и азиатского рынков.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 14:28
Читайте также
Загрузка...
Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч
Военный журналист опубликовал фото поврежденных
Эксперты: Рождество стоит праздновать только с
На время Олимпиады США и Южная Корея отложили
Ростуризм отозвал ограничительные рекомендации по
Разбившегося в Сирии российского пилота
Российский нотариусов обяжут проверять паспорта
СМИ: Украина планировала взорвать российский
Захарова назвала немыслимой высылку из Латвии
В России обещают повышение зарплат до 200
Трамп призвал перейти на систему голосования по
В лесах России из-за аномально теплой зимы
Добавление комментария
Последние новости
04.01, 20:45 В Санкт-Петербурге около 30 детей надышались дымом при
04.01, 20:40 Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч евро за
04.01, 20:39 В Москве полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД
04.01, 20:36 В Башкирии в предновогоднюю ночь убили женщину в ходе
04.01, 20:30 В Москве и Петербурге отмечается наплыв из желающих
04.01, 20:20 Житель Воронежа на Audi выехал на встречную и
04.01, 20:10 Военный журналист опубликовал фото поврежденных
04.01, 20:00 Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова удивила поклонников
04.01, 19:50 В Колумбии бык насмерть затоптал тореадора
04.01, 19:40 В Саратове «ГАЗель» сбила женщину напротив станции
04.01, 19:30 Эксперты: Рождество стоит праздновать только с
04.01, 19:20 На время Олимпиады США и Южная Корея отложили военные
04.01, 19:10 Ростуризм отозвал ограничительные рекомендации по
04.01, 18:58 Разбившегося в Сирии российского пилота похоронили в
04.01, 18:49 Виктория Дайнеко поделилась откровенным фото с девичника
04.01, 18:39 Российский нотариусов обяжут проверять паспорта на
04.01, 18:34 Анонс полноэкранного смартфона Meizu M6s состоится 17
04.01, 18:27 Дуров выпустил улучшенную версию Telegram для ОС Android
04.01, 18:20 В WhatsApp вскоре появятся «истории» из Instagram
04.01, 18:14 «Роскосмос» переоденет астронавтов из США в российские