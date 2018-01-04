Эксперты: Galaxy S8 стал "эталонным" смартфоном 2017 года
Специалисты назвали Galaxy S8 «эталонным смартфоном» 2017 года. По словам экспертов, гаджет стал лидером сразу в нескольких категориях оценки.
В среднем классе выделился Honor 9, который опередил даже Samsung Galaxy A7. Новая модель Xiaomi Mi6 оказалась только на третьем месте из-за незначительных изменений в дизайне корпуса. В категории «лучший бюджетный аппарат» победил Xiaomi Redmi Note 4X с процессором Snapdragon. Версия с чипом MediaTek названа главным провалом уходящего года.
Самым мощным Android-смартфоном эксперты считают OnePlus 5, получивший в AnTuTu максимальное количество баллов. Специалисты выделили отличные технические характеристики девайса и высокий уровень производительности. Прибором с лучшей камерой назван Huawei Mate 10 Pro.
В категории «лучший смартфон для селфи» победил ASUS ZenFone 4 Selfie 1Pro с 12-мегапиксельной фронтальной камерой. Среди компактных гаджетов эксперты выделили Sony Xperia XZ1. Самым популярным смартфоном в декабре стал Xiaomi Mi A1. По словам специалистов, минувший год стал лидером по количеству премьер портативных гаджетов за последнее десятилетие. Xiaomi Mi A1 также стал лидером европейского и азиатского рынков.
В среднем классе выделился Honor 9, который опередил даже Samsung Galaxy A7. Новая модель Xiaomi Mi6 оказалась только на третьем месте из-за незначительных изменений в дизайне корпуса. В категории «лучший бюджетный аппарат» победил Xiaomi Redmi Note 4X с процессором Snapdragon. Версия с чипом MediaTek названа главным провалом уходящего года.
Самым мощным Android-смартфоном эксперты считают OnePlus 5, получивший в AnTuTu максимальное количество баллов. Специалисты выделили отличные технические характеристики девайса и высокий уровень производительности. Прибором с лучшей камерой назван Huawei Mate 10 Pro.
В категории «лучший смартфон для селфи» победил ASUS ZenFone 4 Selfie 1Pro с 12-мегапиксельной фронтальной камерой. Среди компактных гаджетов эксперты выделили Sony Xperia XZ1. Самым популярным смартфоном в декабре стал Xiaomi Mi A1. По словам специалистов, минувший год стал лидером по количеству премьер портативных гаджетов за последнее десятилетие. Xiaomi Mi A1 также стал лидером европейского и азиатского рынков.
Автор: Махов Артем