Годовые продажи Tesla впервые превысили 100 тысяч авто
Годовые продажи американского бренда Tesla впервые превысили показатель в 100 тысяч реализованных авто. Соответствующие данные представлены в официальном отчете, опубликованном компанией.
Согласно итогам 2017 года, Tesla доставила своим покупателям свыше 101,3 тысячи автомобилей. Преимущественно речь идет об электрокарах Model S и Model X. Полученный итог на 33% больше, нежели фиксировалось годом ранее. Имеется в отчете и модель Model 3, хотя в заключительном квартале минувшего года компании удалось отгрузить всего немногим более 1,5 тысячи экземпляров авто.
Свыше 3 тысяч авто Tesla отправила в четвертом квартале, но не внесла их в отчет по той причине, что транспортные средства еще не дошли до своих покупателей. Впоследствии указанные экземпляры будут учитываться, но уже как реализованные в первом квартале 2018. Также в этом году должно оказаться представлено множество премьер.
Ранее сообщалось, что Tesla позаботилась о клиентах из стран с холодным климатом, оснастив электрокары подогревом батареи.
Согласно итогам 2017 года, Tesla доставила своим покупателям свыше 101,3 тысячи автомобилей. Преимущественно речь идет об электрокарах Model S и Model X. Полученный итог на 33% больше, нежели фиксировалось годом ранее. Имеется в отчете и модель Model 3, хотя в заключительном квартале минувшего года компании удалось отгрузить всего немногим более 1,5 тысячи экземпляров авто.
Свыше 3 тысяч авто Tesla отправила в четвертом квартале, но не внесла их в отчет по той причине, что транспортные средства еще не дошли до своих покупателей. Впоследствии указанные экземпляры будут учитываться, но уже как реализованные в первом квартале 2018. Также в этом году должно оказаться представлено множество премьер.
Ранее сообщалось, что Tesla позаботилась о клиентах из стран с холодным климатом, оснастив электрокары подогревом батареи.
Автор: Марина Вебер