В Башкирии при пожаре сгорел ангар с лечебными травами
Вследствие крупного пожара в Башкирии сгорел ангар, наполненный лечебными травами. Происшествие случилось в поселении Русский Юрмаш вечером 3 января.
«Сообщение касательно пожара было передано работникам дежурно-диспетчерской службы приблизительно в 20:2 по местным часам. Произошло воспламенение производственного станка, а также травяного сбора, хранившегося в металлическом ангаре», — дали комментарий в пресс-центре МЧС Республики.
Открытое пламя удалось локализовать по прошествии часа. При пожаре ни один человек не пострадал. По месту вели работу 14 человек личного состава МЧС. К месту привлекли 5 единиц спецтехники.
«Сообщение касательно пожара было передано работникам дежурно-диспетчерской службы приблизительно в 20:2 по местным часам. Произошло воспламенение производственного станка, а также травяного сбора, хранившегося в металлическом ангаре», — дали комментарий в пресс-центре МЧС Республики.
Открытое пламя удалось локализовать по прошествии часа. При пожаре ни один человек не пострадал. По месту вели работу 14 человек личного состава МЧС. К месту привлекли 5 единиц спецтехники.
Автор: Валерий Антонов