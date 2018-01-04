Игорь Додон обратился в Конституционный суд из-за запрета российских новостных программ
Президент Молдавии вынужден обратиться за помощью в Конституционный суд из-за закона парламента, который запрещает вещание российских новостных и аналитических программ. О своем видении ситуации Игорь Додон рассказал в соцсети Facebook.
«Я обещал не подписывать антироссийские законы и не намерен участвовать в сговоре против России. Этот документ нарушает права человека, принципы демократии, Европейскую конвенцию по правам человека и Конституцию. Парламентарии намерены ввести в нашей стране цензуру, но в правовом государстве такая ситуация и антинародные настроения недопустимы», - написал Додон.
Урегулировать спор своими силами президент не смог, поэтому обратился в суд.
«Я обещал не подписывать антироссийские законы и не намерен участвовать в сговоре против России. Этот документ нарушает права человека, принципы демократии, Европейскую конвенцию по правам человека и Конституцию. Парламентарии намерены ввести в нашей стране цензуру, но в правовом государстве такая ситуация и антинародные настроения недопустимы», - написал Додон.
Урегулировать спор своими силами президент не смог, поэтому обратился в суд.
Автор: Джанабилова Татьяна П