В Санкт-Петербурге станцию метро «Звенигородскую» открыли после проверки
В Санкт-Петербурге метростанция «Звенигородская» была открыта для пассажиров по итогам проведения проверки. Она была закрыта по причине выявления бесхозного предмета. Для пассажиров оказался недоступен переход на «Пушкинскую».
Начало эвакуации людей состоялось в 22:03. В пресс-центре метро уточняют, что причиной стало наличие на станции бесхозного предмета. Поезда двигаются через станцию, не останавливаясь. Немногочисленные пассажиры ожидают открытия «Звенигородской» рядом со входом на соседних станциях. Проверку реализовали быстро. Пассажирам открыли доступ на станцию спустя 10 минут.
Начало эвакуации людей состоялось в 22:03. В пресс-центре метро уточняют, что причиной стало наличие на станции бесхозного предмета. Поезда двигаются через станцию, не останавливаясь. Немногочисленные пассажиры ожидают открытия «Звенигородской» рядом со входом на соседних станциях. Проверку реализовали быстро. Пассажирам открыли доступ на станцию спустя 10 минут.
Автор: Валерий Антонов