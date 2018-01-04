Дочь Алексея Панина попробовала себя в роли гримера
Дочь Алексея Панина Анна решила попробовать свои силы в качестве гримера. Об этом скандальный актер рассказал подписчикам посредством своей страницы в Instagram.
Алексей Панин проводит со своей дочерью много времени и регулярно делится с фолловерами моментами из их жизни. Недавно на странице актера в соцсети появилось фото Анны, которая решила попробовать себя в роли гримера, нанося “боевой раскрас” неизвестному мальчику. “Нюся на все руки мастер. И актриса и гример”, — подписал свою публикацию отечественный актер. При этом он не стал уточнять, где и при каких обстоятельствах кадр сделан.
В комментариях поклонники отметили, что дочь Алексея Панина действительно очень красивая и талантливая девочка, и своими способностями она явно пошла в отца. Некоторые выразили сожаления по поводу того, что их кумир перестал появляться на больших экранах.
Ранее стало известно, что Алексей Панин довольно нестандартным образом встречал Новый год, помогая специалистам чинить прорванные у него дома трубы.
Алексей Панин проводит со своей дочерью много времени и регулярно делится с фолловерами моментами из их жизни. Недавно на странице актера в соцсети появилось фото Анны, которая решила попробовать себя в роли гримера, нанося “боевой раскрас” неизвестному мальчику. “Нюся на все руки мастер. И актриса и гример”, — подписал свою публикацию отечественный актер. При этом он не стал уточнять, где и при каких обстоятельствах кадр сделан.
В комментариях поклонники отметили, что дочь Алексея Панина действительно очень красивая и талантливая девочка, и своими способностями она явно пошла в отца. Некоторые выразили сожаления по поводу того, что их кумир перестал появляться на больших экранах.
Ранее стало известно, что Алексей Панин довольно нестандартным образом встречал Новый год, помогая специалистам чинить прорванные у него дома трубы.
Автор: Марина Вебер