Эвелина Бледанс чрезмерно оголилась для встречи с Дедом Морозом
Поклонники посчитали, что Эвелина Бледанс излишне оголилась для встречи с Дедом Морозом. Актриса пережила расставание со своим супругом, но Новый год встречала так, чтобы порадовать 5-летнего сына.
Для этого вместе с ребенком знаменитость организовала празднование с Дедом Морозом. Мальчик рассказал стихотворение и получил в качестве подарков книги, краски и игрушки. Как удалось выяснить, сын Бледанс является «особым» ребенком. Во время беременности актриса прошла проверку, по итогам которой удалось установить наличие у него синдрома Дауна.
Эвелина Бледанс достаточно часто отправляется с мальчиком на различные мероприятия, а после делится снимками с поклонниками на личной странице в Instagram. Подписчики пожелали сыну знаменитости счастья в новом году. При этом часть фолловеров раскритиковали костюм самой телеведущей на фото, посчитав его из лишне откровенным.
Для этого вместе с ребенком знаменитость организовала празднование с Дедом Морозом. Мальчик рассказал стихотворение и получил в качестве подарков книги, краски и игрушки. Как удалось выяснить, сын Бледанс является «особым» ребенком. Во время беременности актриса прошла проверку, по итогам которой удалось установить наличие у него синдрома Дауна.
Эвелина Бледанс достаточно часто отправляется с мальчиком на различные мероприятия, а после делится снимками с поклонниками на личной странице в Instagram. Подписчики пожелали сыну знаменитости счастья в новом году. При этом часть фолловеров раскритиковали костюм самой телеведущей на фото, посчитав его из лишне откровенным.
Автор: Валерий Антонов