В Британии женщина набила звуковую татуировку с посланием умершей бабушки
В Британии женщина набила звуковую татуировку в виде волны с посланием умершей бабушки. При создании необычного рисунка мастер умело использовал старые технологии. Соответствующую запись уроженка Чикаго разместила в микроблоге Twitter.
Внешне тату напоминает звуковую волну, но ее особенность кроется в способности воспроизводить аудиозаписи. Прослушать зашифрованное сообщение можно при помощи смартфона, наведенного на рисунок. Девайс зачитывает послание вслух.
В старшей школе бабушка женщины умерла, оставив после себя одно сообщение на голосовой почте. В нем старушка поздравляла внучку с днем рождения и желала счастья.
«Я набила тату рядом с сердцем, чтобы бабушка всегда была рядом. Когда мне ее не хватает, я слушаю сообщение», - рассказала обладательница набирающей популярность татуировки.
Внешне тату напоминает звуковую волну, но ее особенность кроется в способности воспроизводить аудиозаписи. Прослушать зашифрованное сообщение можно при помощи смартфона, наведенного на рисунок. Девайс зачитывает послание вслух.
В старшей школе бабушка женщины умерла, оставив после себя одно сообщение на голосовой почте. В нем старушка поздравляла внучку с днем рождения и желала счастья.
«Я набила тату рядом с сердцем, чтобы бабушка всегда была рядом. Когда мне ее не хватает, я слушаю сообщение», - рассказала обладательница набирающей популярность татуировки.
Автор: Джанабилова Татьяна П