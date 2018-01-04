Инвесторы из Китая проявили интерес к оздоровительному туризму на озере Байкал
Группа китайских инвесторов проявила интерес к озеру Байкал, речь идёт о реализации проекта в сегменте оздоровительного туризма. Об этом сообщил в массмедиа Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.
Инвесторов из КНР заинтересовало развитие туризма, связанного с посещением Байкала. Данный природный водоём считается уникальным по своему потенциалу, он содержит высококачественную питьевую воду. Этому способствуют сложившиеся природно-рекреационные ресурсы. Основным условием для реализации проекта в сфере туризма является широкое развитие гостиничного бизнеса, оздоровительный, а также экологический туризм. Особо отмечено, что китайские предприниматели сделали акцент на наличие льготных условий, способствующих запуску перспективного проекта в регионе озера Байкал.
Здесь создали специальную экономическую территорию рекреационно-туристского направления. Она получила название «Ворота Байкала». Режим экономической зоны будет действовать до 1 марта 2055 года.
Инвесторов из КНР заинтересовало развитие туризма, связанного с посещением Байкала. Данный природный водоём считается уникальным по своему потенциалу, он содержит высококачественную питьевую воду. Этому способствуют сложившиеся природно-рекреационные ресурсы. Основным условием для реализации проекта в сфере туризма является широкое развитие гостиничного бизнеса, оздоровительный, а также экологический туризм. Особо отмечено, что китайские предприниматели сделали акцент на наличие льготных условий, способствующих запуску перспективного проекта в регионе озера Байкал.
Здесь создали специальную экономическую территорию рекреационно-туристского направления. Она получила название «Ворота Байкала». Режим экономической зоны будет действовать до 1 марта 2055 года.
Автор: Семен Зайцев