Вечно молодая Виктория Дайнеко поразила поклонников
Виктория Дайнеко в мае отпразднует 31-летие, но знаменитость по-прежнему выглядит молодо и словно не меняется с годами. К таким выводам пришли поклонники после опубликованного знаменитостью снимка.
Так, на своей странице в Instagram Виктория Дайнеко поделилась кадром, сделанным еще в 2004 году, когда она проходила кастинг для участия в “Фабрике звезд”. Во время третьего тура будущую артистку запечатлели в компании ее коллег, тоже пробовавших свои силы на вышеупомянутом конкурсе. Поразительным фолловеры страницы Дайнеко нашли то, что спустя почти 14 лет артистка практически не изменилась, она выглядит все так же молодо и свежо, как и много лет назад. Кто-то даже пошутил, что певице известен рецепт эликсира молодости.
Также подписчики Виктории Дайнеко отмечают, что с годами их кумир стала только краше, и возраст положительным образом отразился на внешности знаменитости. Публикация на странице исполнительницы успела собрать более 20 тысяч отметок “Мне нравится”, а также множество комментариев.
Так, на своей странице в Instagram Виктория Дайнеко поделилась кадром, сделанным еще в 2004 году, когда она проходила кастинг для участия в “Фабрике звезд”. Во время третьего тура будущую артистку запечатлели в компании ее коллег, тоже пробовавших свои силы на вышеупомянутом конкурсе. Поразительным фолловеры страницы Дайнеко нашли то, что спустя почти 14 лет артистка практически не изменилась, она выглядит все так же молодо и свежо, как и много лет назад. Кто-то даже пошутил, что певице известен рецепт эликсира молодости.
Также подписчики Виктории Дайнеко отмечают, что с годами их кумир стала только краше, и возраст положительным образом отразился на внешности знаменитости. Публикация на странице исполнительницы успела собрать более 20 тысяч отметок “Мне нравится”, а также множество комментариев.
Автор: Марина Вебер