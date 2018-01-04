Эксперты: Рождество стоит праздновать только с позитивными мыслями

В славянских странах, где преобладающей религией является православное христианство, Рождество принято называть «Свят вечер». Существует масса обрядов, нарушение которых можно отнести к греху и неуважению к церкви. Считается, что в Свят вечер нельзя садиться за рождественский стол до появления в небе первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую звезду, возвестившую о рождении Иисуса. Примечательно, что данное требование отсутствует в церковных канонах, ввиду чего было просто выдумано жителями современной Восточной Европы.С наступлением сумерек было принято зажигать свечи на подоконниках. Огонь символизировал тепло и домашний очаг, которые приманивали светлые силы и символизировали рождение Иисуса Христа. Также стоит заметить, что Рождество является исключительно семейным праздником, ввиду чего его принято отмечать дома. В старину семьи собирались вместе и устраивали пышные застолья, которые являлись фактически последними перед великим постом. Свечи на подоконниках также символически приглашали в дом Деву Марию для того, чтобы разрешиться от бремени. Согласно поверьям, под стол в канун Рождества нужно класть солому для того, чтобы новорожденный Сын Божий сразу же оказался на мягкой постели. Во время святого ужина вставать из-за стола не положено. Это может негативно отразиться на ауре всех членов семьи, так как они должны отдать дань рожденному Иисусу.Праздничный стол также имеет ряд уникальных особенностей. Среди них стоит выделить новогоднюю кутью, которая является достоянием славянского народа. Существует несколько методик приготовления данного блюда. Самым каноничным из них является вареная перловая или пшеничная каша, заправленная узваром и орехами. Если придет случайный гость, его усаживают за стол, так как считается, что в эту ночь в виде нищего может явиться Бог. В Свят вечер с праздником поздравляют даже домашних животных, а бездомным собакам и кошкам выносят угощение за порог. Также традиционными являются всевозможные гуляния молодежи и песнопения.Среди уникальных традиций Рождества в старину было гадание. К подобной процедуре многие относятся по-разному. Некоторые считают, что попытки заглянуть в будущее могут вызвать гнев Божий, что приведет к неудачам и постоянным проблемам в жизни. Другие уверены, что такая возможность дарована самим Господом, ввиду чего ее следует использовать. Церковь называет гадание большим грехом.Верующие люди считают, что Рождество в первую очередь является праздником для души. Самым полезным для любого христианина будет ночь в храме в молитвах. В Свят вечер можно попросить у Господа помощи или поддержки в том или ином деле. Примечательно, что в современном мире на служение пускают далеко не всех. Так, в старину даже человек в состоянии алкогольного опьянения мог зайти в храм в любую минуту. Сейчас же некоторые церкви предпочитают оградить прихожан от подобных личностей. В то же время, двери храмов открыты для всех всегда. Бытует мнение, что желание, загаданное в канун Рождества Христова, обязательно сбудется в том или ином виде.Особым ритуалом является и пост перед Рождеством. Эксперты отмечают, что соблюдать его нужно грамотно. В случае, если индивид чувствует недостаток пищи, ему определенно стоит поесть, так как голодание может быть чревато негативными последствиями для организма. Что касается исповеди, то лучше исповедоваться накануне Рождественского богослужения, чтобы на службе думать только о позитивных моментах в жизни.Стоит также рассказать и о других блюдах рождественского стола, так как именно празднование сохранилось среди всех церковных и народных традиций. Среди еды точно должны быть капустняк, горох, рыбные блюда, голубцы с рисом, постный борщ с грибами, каша гречневая, вареники с капустой, постные блины, грибы, пироги. Кроме того, на праздничный стол в канун Рождества не рекомендуется ставить спиртное.Дарение подарков (прежде всего детям) восходит к дарам волхвов Богомладенцу, принесших ему золото, ладан и смирну. Данная традиция в последнее время все реже вспоминается в России на постсоветском пространстве, однако на Западе именно в Рождество Санта Клаус приносит детям сюрпризы. Традиционным подарком в праздник рождения Сына Божьего являются сладости. В некоторых странах на Рождество дарят книги, как символ знаний и мудрости. В современной России в качестве подарка может выступать абсолютно все. Также стоит рассказать о праздничном декоре. На столе или в комнате определенно должны быть фигурки Марии и Иисуса. На удачу коллегам и друзьям можно подарить статуэтки ангелов. Детям подойдут сказки с красивыми картинками, которые могут не только их развлечь, но и пойти на пользу.