В Волгоградской области при пожаре пострадали 34-летний мужчина и 12-летняя девочка
В Нехаево Волгоградской области во время пожара пострадали мужчина 34 лет и 12-летняя девочка. Возгорание случилось 3 января приблизительно в 10:17, отмечается в сообщении пресс-центра управления МЧС по региону.
Пламя покрыло площадь приблизительно в 24 квадратных метра внутри помещения. Местом стало деревянное домостроения по улице Заречная. Работники пожарной службы локализовали пламя по прошествии 15 минут.
При пожаре никто не погиб, однако пострадали мужчина и девочка. Причину воспламенения вещей устанавливают эксперты.
Ранее "Актуальные новости" сообщали о смерти 2-х человек при пожаре в Новосибирской области.
Пламя покрыло площадь приблизительно в 24 квадратных метра внутри помещения. Местом стало деревянное домостроения по улице Заречная. Работники пожарной службы локализовали пламя по прошествии 15 минут.
При пожаре никто не погиб, однако пострадали мужчина и девочка. Причину воспламенения вещей устанавливают эксперты.
Ранее "Актуальные новости" сообщали о смерти 2-х человек при пожаре в Новосибирской области.
Автор: Валерий Антонов