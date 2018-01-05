Гарик Мартиросян подарил супруге серьги в виде огромных диско-шаров
Супруга резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна Жанна Левина пожаловалась на подарок, полученный от своего супруга. В частности, в качестве презента юморист вручил избраннице серьги в виде огромных диско-шаров.
На своей странице в Instagram Жанна Левина пожаловалась, что с мужчинами невозможно говорить намеками. В частности, она попросила Гарика Мартиросяна на Новый год презентовать ей что-то блестящее в уши, намекая на новые серьги. Однако комик решил подшутить над супругой и вместо желанного украшения вручил ей два диско-шара, уступающих по размерам обычному, однако явно превосходящих габариты нормальных сережек. “Вот он мне и подарил! Блестящий выбор, не правда ли?”, — в шутливой форме возмутилась Левина.
Поклонники отметили, что у Гарика Мартиросяна действительно незаурядное чувство юмора, и подарок получился очень забавным. Другие же посоветовали в следующий раз избегать намеков и сразу говорить избраннику, какой именно подарок она желает получить, чтобы снова не вышло путаницы.
На своей странице в Instagram Жанна Левина пожаловалась, что с мужчинами невозможно говорить намеками. В частности, она попросила Гарика Мартиросяна на Новый год презентовать ей что-то блестящее в уши, намекая на новые серьги. Однако комик решил подшутить над супругой и вместо желанного украшения вручил ей два диско-шара, уступающих по размерам обычному, однако явно превосходящих габариты нормальных сережек. “Вот он мне и подарил! Блестящий выбор, не правда ли?”, — в шутливой форме возмутилась Левина.
Поклонники отметили, что у Гарика Мартиросяна действительно незаурядное чувство юмора, и подарок получился очень забавным. Другие же посоветовали в следующий раз избегать намеков и сразу говорить избраннику, какой именно подарок она желает получить, чтобы снова не вышло путаницы.
Автор: Марина Вебер