Миллер: «Газпром» проложил 38% морского участка «Турецкого потока»
Компания «Газпром» проложила не менее 38% участка газопровода «Турецкий поток», речь идёт о подводной части трубопровода. Об этом сообщил в массмедиа Алексей Миллер, глава правления российской компании.
Миллер уточнил, что уже проложено 700 километров двух ниток морского сегмента «Турецкого потока». Компания «Газпром» отчиталась о ходе строительства ответственного подводного участка газопровода. Было заявлено, что активное строительство трубопровода в рамках проекта продолжается. Российская компания, как было отмечено, приступила к прокладке труб 7 мая 2017 года. Пропускная проектная мощность каждой нитки составит не менее 1,575 млрд кубических метров сжиженного природного газа (СПГ). Миллер подчеркнул, что первая нитка будет введена в эксплуатацию в марте нынешнего года, она должна обеспечить газом Турцию.
Вслед за этим предполагается введение второй нитки, это произойдёт в 2019 году. СПГ будет поставляться в страны Юго-Восточной и Южной Европы.
Миллер уточнил, что уже проложено 700 километров двух ниток морского сегмента «Турецкого потока». Компания «Газпром» отчиталась о ходе строительства ответственного подводного участка газопровода. Было заявлено, что активное строительство трубопровода в рамках проекта продолжается. Российская компания, как было отмечено, приступила к прокладке труб 7 мая 2017 года. Пропускная проектная мощность каждой нитки составит не менее 1,575 млрд кубических метров сжиженного природного газа (СПГ). Миллер подчеркнул, что первая нитка будет введена в эксплуатацию в марте нынешнего года, она должна обеспечить газом Турцию.
Вслед за этим предполагается введение второй нитки, это произойдёт в 2019 году. СПГ будет поставляться в страны Юго-Восточной и Южной Европы.
Автор: Семен Зайцев