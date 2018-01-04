NASA показало сделанный зондом OSIRIS-REx снимок Земли и Луны на удалении 5 млн км
Зонд OSIRIS-REx сделал фото Земли и Луны на расстоянии от планеты в 5 млн км. NASA представило кадр для широкой аудитории. Сам аппарат произвел снимок во время движения к астероиду Бенну, который отличается большим содержанием углеродной породы, способной содержать химэлементы, пригодные для возникновения жизни.
Помимо прочего, указанный космический объект мог в древности проходить достаточно близко к Земле. В задачи OSIRIS-REx входит картографирование астероида, а также изучение образцов на вопрос сходства с древними породами на планете. Предположительно, аппарат доберется до цели в декабре 2018-го. При этом уже в августе будут проведены первые исследования.
Снимок Луны и Земли был получен при помощи камеры MapCam еще 2 октября 2017-го. В целях создания изображения применялись 3 разных фото, созданных при помощи фильтров.
Помимо прочего, указанный космический объект мог в древности проходить достаточно близко к Земле. В задачи OSIRIS-REx входит картографирование астероида, а также изучение образцов на вопрос сходства с древними породами на планете. Предположительно, аппарат доберется до цели в декабре 2018-го. При этом уже в августе будут проведены первые исследования.
Снимок Луны и Земли был получен при помощи камеры MapCam еще 2 октября 2017-го. В целях создания изображения применялись 3 разных фото, созданных при помощи фильтров.
Автор: Валерий Антонов