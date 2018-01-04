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Тина Канделаки поделилась семейным снимком с детьми
Тина Канделаки поделилась с поклонниками милым семейным фото, где она позирует в компании своих детей. Соответствующий снимок телеведущая разместила на личной странице в сети Instagram.

Тина Канделаки поделилась семейным снимком с детьми


На своей странице в соцсети Тина Канделаки разместила фото, где вместе с ней позируют ее сын и дочь. В подписи к публикации телеведущая отметила, что это замечательно, ведь она до сих пор не выжила из ума, хотя ее дети уже успели повзрослеть. Кроме того, знаменитость сопроводила свой пост хэштегом #familylook.

Многие подписчики страницы Тины Канделаки отметили, что дети действительно выросли, но сама теледива не выглядит старой на их фоне. Впрочем, некоторые фолловеры выразили мнение, что отпрыски телеведущей все же внешне больше похожи на отца, нежели на нее. Всего за полчаса пост на странице звезды успел собрать более 8 тысяч отметок “Мне нравится” и множество отзывов.

Ранее Тина Канделаки призвала поклонников приступать к сжиганию жира, который наверняка успел накопиться после новогодних праздников.
Автор: Марина Вебер
Вчера, 23:00
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