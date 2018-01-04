В Мексике в ночном небе очевидцы запечатлели на видео НЛО
В Мексике в ночном небе очевидцы запечатлели на видео НЛО, который 1 января совершал круговые движения над памятником Революции. Ролик размещен на просторах видеохостинга YouTube.
Эксперты считают, что инопланетяне не случайно выбрали место визита. Дело в том, что с исторических времен враги, пытаясь доказать свое превосходство над коренными жителями, стремились прорваться к этой достопримечательности.
Уфологи изучили 16-минутный ролик и подтвердили его подлинность. Корабль пришельцев исчез так же внезапно, как появился. Стоит отметить, что 1 января сообщения об инопланетном вторжении поступали со всех уголков Мексики. Корабли вели себя одинаково и пытались выйти из поля зрения очевидцев с камерами в руках.
Ранее в Лондоне заметили пять НЛО.
Эксперты считают, что инопланетяне не случайно выбрали место визита. Дело в том, что с исторических времен враги, пытаясь доказать свое превосходство над коренными жителями, стремились прорваться к этой достопримечательности.
Уфологи изучили 16-минутный ролик и подтвердили его подлинность. Корабль пришельцев исчез так же внезапно, как появился. Стоит отметить, что 1 января сообщения об инопланетном вторжении поступали со всех уголков Мексики. Корабли вели себя одинаково и пытались выйти из поля зрения очевидцев с камерами в руках.
Ранее в Лондоне заметили пять НЛО.
Автор: Джанабилова Татьяна П