Ученые: Причина колебаний яркости звезды Табби не связана с присутствием внеземной цивилизации
Колебание яркости объекта KIC 8462853 (звезда Табби) не указывает на присутствие в её пределах внеземной цивилизации. Наличие инопланетной конструкции в созвездии Лебедя отвергнуто астрофизиками.
Ученые полагают, что вблизи объекта Табби нет мегаструктуры пришельцев, колебание яркости звезды связано с другими причинами. В ходе анализа спектра светила были выявлены гигантские скопления космической пыли. Интернет-ресурс EurekAlert! сообщает, что, по мнению астрофизиков, происходящие на объекте явление земляне видят с задержкой в несколько десятков веков. Звезда Табби находится на расстоянии более 1 тыс. световых лет. Объект KIC 8462852 привлёк внимание планетологов аномальными неравномерными спадами яркости свечения.
Уфологи предположили ранее, что цивилизация, достигшая высоких ступеней развития, строит вокруг звезды «сферу Дайсона». Она представляет собой циклопическое сооружение, способное увеличить пространство для проживания разумных существ. При этом максимально используется энергия звезды. Поиском цивилизаций занимается организация SETI, сообщают массмедиа.
Ученые полагают, что вблизи объекта Табби нет мегаструктуры пришельцев, колебание яркости звезды связано с другими причинами. В ходе анализа спектра светила были выявлены гигантские скопления космической пыли. Интернет-ресурс EurekAlert! сообщает, что, по мнению астрофизиков, происходящие на объекте явление земляне видят с задержкой в несколько десятков веков. Звезда Табби находится на расстоянии более 1 тыс. световых лет. Объект KIC 8462852 привлёк внимание планетологов аномальными неравномерными спадами яркости свечения.
Уфологи предположили ранее, что цивилизация, достигшая высоких ступеней развития, строит вокруг звезды «сферу Дайсона». Она представляет собой циклопическое сооружение, способное увеличить пространство для проживания разумных существ. При этом максимально используется энергия звезды. Поиском цивилизаций занимается организация SETI, сообщают массмедиа.
Автор: Семен Зайцев