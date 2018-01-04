В США 23-летней учительнице грозит 45 лет тюрьмы за секс с двумя подростками
В Зейнсвилле (Огайо, США) 23-летней учительнице из школы Майсвилл грозит 45 лет тюрьмы за секс с двумя подростками – 14 и 16 лет. Следователи уже доказали семь эпизодов, совершенных с февраля по ноябрь прошлого года.
Во время судебных слушаний обвиняемая рассказала, что взяла в оборот учеников после расставания с бойфрендом, который обещал на ней жениться. Девушка разочаровалась в мужчинах, поэтому начала строить отношения с мальчиками, которых не пришлось упрашивать. Групповые занятия сексом, со слов педагога, проходили с согласия подростков.
За каждый доказанный эпизод девушке грозит пять лет. В школе, где работала подсудимая, об инциденте не знали и без объяснений уволили педагога.
Ранее в США учительницу арестовали за оральный секс со школьниками.
Во время судебных слушаний обвиняемая рассказала, что взяла в оборот учеников после расставания с бойфрендом, который обещал на ней жениться. Девушка разочаровалась в мужчинах, поэтому начала строить отношения с мальчиками, которых не пришлось упрашивать. Групповые занятия сексом, со слов педагога, проходили с согласия подростков.
За каждый доказанный эпизод девушке грозит пять лет. В школе, где работала подсудимая, об инциденте не знали и без объяснений уволили педагога.
Ранее в США учительницу арестовали за оральный секс со школьниками.
Автор: Джанабилова Татьяна П