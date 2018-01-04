Опубликованы шпионские снимки нового Ford Ranger
В интернете появились шпионские снимки нового пикапа Ranger от компании Ford. Новинка была заснята в Бразилии. Раньше шпионы уже не раз фотографировали пикап, но модель была покрыта камуфляжем.
Особенность новинки – отсутствие крупной решетки радиатора. Автомобиль получил крупные воздухозаборники и затемненную отделку противотуманных фар. Дизайн фонарей повторяет дизайн модели Everest, но контур из светодиодов все же сохранил особенности стиля пикапа.
В основе модели лежит новая рамная архитектура. Новый Ranger получит бензиновый мотор рабочим объемом 2,5 л, который способен развить 173 л. с., и дизелем 2.2, выдающим 160 сил. Официальный дебют пикапа запланировано провести на автошоу в американском Детройте, который состоится 14-28 декабря.
Особенность новинки – отсутствие крупной решетки радиатора. Автомобиль получил крупные воздухозаборники и затемненную отделку противотуманных фар. Дизайн фонарей повторяет дизайн модели Everest, но контур из светодиодов все же сохранил особенности стиля пикапа.
В основе модели лежит новая рамная архитектура. Новый Ranger получит бензиновый мотор рабочим объемом 2,5 л, который способен развить 173 л. с., и дизелем 2.2, выдающим 160 сил. Официальный дебют пикапа запланировано провести на автошоу в американском Детройте, который состоится 14-28 декабря.
Автор: Дрокина Татьяна