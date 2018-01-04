Омбудсмен Кузнецова сообщила о снижении числа “групп смерти” в Сети
Детский омбудсмен Анна Кузнецова уведомила общественность о снижении числа “групп смерти” в Сети. Также уполномоченная по правам ребенка рассказала о принятых для этого мерах.
По словам Кузнецовой, в начале прошлого года в России фиксировалась повышенная динамика попыток суицида среди детей. Для решения проблемы был организован мониторинг во всех регионах страны, также проходило селекторное совещание. Среди первых важных действий, предпринятых с целью борьбы с распространением такой практики, было обеспечено ограничение доступа к способному побудить подростка к нежелательным действиям контенту. В данном вопросе ведется постоянное сотрудничество с Роскомнадзором.
Кроме того, уточняет Кузнецова, в пользу ужесточения наказания за попытку склонить ребенка к суициду через Интернет высказался и Владимир Путин. В последнее время ситуация начала меняться положительным образом, и количество “групп смерти” в Сети ощутимо сократилось. Омбудсмен убеждена, что во избежание воздействия со стороны таких сообществ дети должны быть чем-то заняты.
По словам Кузнецовой, в начале прошлого года в России фиксировалась повышенная динамика попыток суицида среди детей. Для решения проблемы был организован мониторинг во всех регионах страны, также проходило селекторное совещание. Среди первых важных действий, предпринятых с целью борьбы с распространением такой практики, было обеспечено ограничение доступа к способному побудить подростка к нежелательным действиям контенту. В данном вопросе ведется постоянное сотрудничество с Роскомнадзором.
Кроме того, уточняет Кузнецова, в пользу ужесточения наказания за попытку склонить ребенка к суициду через Интернет высказался и Владимир Путин. В последнее время ситуация начала меняться положительным образом, и количество “групп смерти” в Сети ощутимо сократилось. Омбудсмен убеждена, что во избежание воздействия со стороны таких сообществ дети должны быть чем-то заняты.
Автор: Марина Вебер