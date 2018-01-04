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Уфологи: В темных углублениях Луны скрыты инопланетные базы
Уфологи обнаружили на фотографиях NASA инопланетные базы, скрытые в темных углублениях Луны. Снимок, активно обсуждаемый в Сети, сделан аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter.

Уфологи: В темных углублениях Луны скрыты инопланетные базы


Сторонники теории заговоров уверены, что Луна – это искусственный объект, внутри которого прячется высокоразвитая инопланетная цивилизация. На неестественное происхождение спутника Земли указывают найденные кратеры с правильными формами и чрезмерно глубокими впадинами.



Ученые давно пытаются разгадать лунные тайны, но сотрудники космического агентства тщательно маскируют следы пришельцев, списывая все доказательства на дефекты, образовавшиеся во время съемки.

Ранее инопланетную базу нашли на Плутоне.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 16:38
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