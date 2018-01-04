Видеосборник шуток Владимира Путина “взорвал” Интернет
Видео, содержащее лучшие шутки Владимира Путина, “взорвало” Интернет, пользуясь особым спросом среди иностранных граждан. Кроме того, ролик сломал шаблоны жителей Запада относительно президента России.
Соответствующее видео с веселыми моментами с участием Владимира Путина появилось в Сети еще порядка полутора года назад, однако только недавно его переопубликовали в связи с появлением субтитров на английском языке. После этого интерес к видео проявили пользователи из-за рубежа, которые отметили, что у российского лидера имеется хорошее чувство юмора. В своих речах Путин высказался о санкциях, Сноудене, затронул деятельность Трампа и Берлускони, а также поговорил о пропаганде гомосексуализма.
С момента побуликации просмотреть видео с шутками Путина успели более 5,3 млн пользователей, оставивших свыше 5 тысяч комментариев и порядка 35 тысяч отметок “Мне нравится”. Впрочем, нашлось и место для не слишком положительных отзывов в адрес президента РФ.
Ранее Путин открыто поздравил Трампа с наступающими новогодними праздниками.
Соответствующее видео с веселыми моментами с участием Владимира Путина появилось в Сети еще порядка полутора года назад, однако только недавно его переопубликовали в связи с появлением субтитров на английском языке. После этого интерес к видео проявили пользователи из-за рубежа, которые отметили, что у российского лидера имеется хорошее чувство юмора. В своих речах Путин высказался о санкциях, Сноудене, затронул деятельность Трампа и Берлускони, а также поговорил о пропаганде гомосексуализма.
С момента побуликации просмотреть видео с шутками Путина успели более 5,3 млн пользователей, оставивших свыше 5 тысяч комментариев и порядка 35 тысяч отметок “Мне нравится”. Впрочем, нашлось и место для не слишком положительных отзывов в адрес президента РФ.
Ранее Путин открыто поздравил Трампа с наступающими новогодними праздниками.
Автор: Марина Вебер