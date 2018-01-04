В Воронежской области женщине, порезавшей мужчину, дали три года условно
В Воронежской области суд вынес приговор женщине, которая поранила ножом мужчину, сидевшего на своем товарище. Об этом рассказали в пресс-службе Борисоглебского суда 29 декабря.
26 декабря обвиняемой был вынесен приговор по статье «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений». Было назначено наказание в виде условного заключения с испытательным сроком в 2,5 года. 40-летняя жительница города Борисоглебска выпивала в своем доме вместе с двумя мужчинами. Между приятелями произошел конфликт. Когда их подруга увидела, что один из мужчин лежит, а второй сел на него сверху, она бросилась с ножом на последнего. Женщина ударила его в голень и грудь.
Хотя максимальное наказание, грозившее обвиняемой, составляет 10 лет, суд счел нужным смягчить его. Видимо, судья посчитал, что своими действиями женщина предотвратила другое преступление.
26 декабря обвиняемой был вынесен приговор по статье «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений». Было назначено наказание в виде условного заключения с испытательным сроком в 2,5 года. 40-летняя жительница города Борисоглебска выпивала в своем доме вместе с двумя мужчинами. Между приятелями произошел конфликт. Когда их подруга увидела, что один из мужчин лежит, а второй сел на него сверху, она бросилась с ножом на последнего. Женщина ударила его в голень и грудь.
Хотя максимальное наказание, грозившее обвиняемой, составляет 10 лет, суд счел нужным смягчить его. Видимо, судья посчитал, что своими действиями женщина предотвратила другое преступление.
Автор: Дрокина Татьяна