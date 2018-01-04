МИД: Россия предостерегает США от вмешательства в дела Ирана
Россия предостерегает власти США от любого вмешательства в дела и политику Ирана. С таким заявлением 4 января выступил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Акции протеста, происходящие в Иране, не имеют отношения к внешнему миру, это внутренние дела, в которые вездесущим США лезть не следует. Мы заметили, что суть событий постоянно искажается. Москва надеется, что Иран справится с возникшими трудностями, укрепит наше партнерство и выполнит свою часть работы по иранской ядерной программе», - заявил Рябков.
США пытаются вынести проблему Ирана на совещание Совета безопасности ООН и намеренно сменить срок соглашения по программе.
Ранее Дональд Трамп обещал «поддержать» иранских протестующих.
«Акции протеста, происходящие в Иране, не имеют отношения к внешнему миру, это внутренние дела, в которые вездесущим США лезть не следует. Мы заметили, что суть событий постоянно искажается. Москва надеется, что Иран справится с возникшими трудностями, укрепит наше партнерство и выполнит свою часть работы по иранской ядерной программе», - заявил Рябков.
США пытаются вынести проблему Ирана на совещание Совета безопасности ООН и намеренно сменить срок соглашения по программе.
Ранее Дональд Трамп обещал «поддержать» иранских протестующих.
Автор: Джанабилова Татьяна П