Ольга Серябкина показала эротический заплыв на Бали
Ольга Серябкина показала эротический заплыв в бассейне на Бали. Соответствующий пост под названием "Поплыли" солистка группы Serebro разместила в соцсети Instagram.
Molly порадовала фанатов тремя новыми фотографиями, сделанными во время отпуска. На них певица запечатлена в бассейне в купальнике телесного цвета, который при соприкосновении с водой становится почти незаметным. Несмотря на принятие водных процедур, артистка нанесла броский макияж, подчеркнув губы розовой помадой. Фотосессия, как всегда, навевает мысли о сексе.
"Красотка", "Макияж даже не смылся", "Восхитительные русалочки пошли", - писали фанаты. Хейтеры посчитали сексуальность Серябкиной развратом и поспешили вылить на нее "ушат грязи".
Ранее Серябкина показала танцующего филина.
Molly порадовала фанатов тремя новыми фотографиями, сделанными во время отпуска. На них певица запечатлена в бассейне в купальнике телесного цвета, который при соприкосновении с водой становится почти незаметным. Несмотря на принятие водных процедур, артистка нанесла броский макияж, подчеркнув губы розовой помадой. Фотосессия, как всегда, навевает мысли о сексе.
"Красотка", "Макияж даже не смылся", "Восхитительные русалочки пошли", - писали фанаты. Хейтеры посчитали сексуальность Серябкиной развратом и поспешили вылить на нее "ушат грязи".
Ранее Серябкина показала танцующего филина.
Автор: Джанабилова Татьяна П