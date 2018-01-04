Ведущая телеканала BBC устроила заплыв обнаженной в ледяном озере Уэльса
Кейт Хамбл, ведущая популярного телеканала BBC, продемонстрировала зрителям навыки моржа. Журналист устроила съемки в холодном озере, в Уэльсе (Великобритания).
Видеоролик был записан для программы Off The Beaten Track. Сообщается, что 49-летняя Хамбл обнажилась и проплыла дистанцию с Наташей Брукс. Британские СМИ сообщают, что заплыв в обнажённом виде состоялся в озере Уэльса, причём вода в нём была ледяной. Телеведущая неоднократно становилась участником моржеваний нагишом, объясняя, что плавание без купальника обостряет чувство ощущения контрастности воды.
По словам госпожи Хамбл, после непродолжительного заплыва она ощутила себя на 20 лет моложе. В социальных сетях поступок ведущей был отмечен положительно, многие оставили комментарии.
Видеоролик был записан для программы Off The Beaten Track. Сообщается, что 49-летняя Хамбл обнажилась и проплыла дистанцию с Наташей Брукс. Британские СМИ сообщают, что заплыв в обнажённом виде состоялся в озере Уэльса, причём вода в нём была ледяной. Телеведущая неоднократно становилась участником моржеваний нагишом, объясняя, что плавание без купальника обостряет чувство ощущения контрастности воды.
По словам госпожи Хамбл, после непродолжительного заплыва она ощутила себя на 20 лет моложе. В социальных сетях поступок ведущей был отмечен положительно, многие оставили комментарии.
Автор: Семен Зайцев