Кристина Асмус показала, как готовится к выходу на сцену театра
Кристина Асмус продемонстрировала поклонникам, как проходит ее подготовка к выходу на сцену театра. Соответствующий ролик экс-звезда “Интернов” разместила в своем профиле в Instagram.
На своей странице Кристина Асмус разместила забавное видео, где она собирается выйти на сцену театра в предусмотренном ролью образе. “Марья Антонна на променад собраться изволила-с”, — уточнила актриса. Теледива добавила, что в 2018 она уже успела открыть свой театральный год, это произошло с участия в пластическом спектакле “Ревизор”. “1,5-часовое ритмично-динамичное действо - для 3 января само то”, — заключила артистка.
Также Кристина Асмус показала фолловерам, что на январь у нее запланирован достаточно тесный график, поскольку до конца месяца она появится в еще примерно шести различных спектаклях.
Поклонникам Асмус видео понравилось, они также отметили, что актриса очень веселая, и за ее действиями приятно наблюдать. Посмтотреть ролик за короткий срок успели более 16 тысяч пользователей Сети.
На своей странице Кристина Асмус разместила забавное видео, где она собирается выйти на сцену театра в предусмотренном ролью образе. “Марья Антонна на променад собраться изволила-с”, — уточнила актриса. Теледива добавила, что в 2018 она уже успела открыть свой театральный год, это произошло с участия в пластическом спектакле “Ревизор”. “1,5-часовое ритмично-динамичное действо - для 3 января само то”, — заключила артистка.
Также Кристина Асмус показала фолловерам, что на январь у нее запланирован достаточно тесный график, поскольку до конца месяца она появится в еще примерно шести различных спектаклях.
Поклонникам Асмус видео понравилось, они также отметили, что актриса очень веселая, и за ее действиями приятно наблюдать. Посмтотреть ролик за короткий срок успели более 16 тысяч пользователей Сети.
Автор: Марина Вебер