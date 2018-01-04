Около 100 человек пострадали при столкновении поезда и грузовика в ЮАР
В ЮАР более 100 человек пострадали в результате столкновения поезда и грузовика. По информации от локальной прессы, в ходе инцидента состав сошел с рельсов.
Инцидент произошел сегодня между городами Крунстад и Хеннеман. По информации от очевидцев, на переезде грузовик не заметил запрещающий сигнал и поехал по путям. В то же время по рельсам совершал движение пассажирский состав, ввиду чего произошло столкновение. Из-за удара поезд сошел с рельсов, остановившись в нескольких сотнях метров от железнодорожных путей.
СМИ сообщают, что пассажирский поезд начал гореть после того, как столкнулся с грузовиком и автомобилем. В настоящее время на месте трагического инцидента продолжают работать спасатели и правоохранители. Большую часть пострадавших пришлось доставить в близлежащие больницы.
Инцидент произошел сегодня между городами Крунстад и Хеннеман. По информации от очевидцев, на переезде грузовик не заметил запрещающий сигнал и поехал по путям. В то же время по рельсам совершал движение пассажирский состав, ввиду чего произошло столкновение. Из-за удара поезд сошел с рельсов, остановившись в нескольких сотнях метров от железнодорожных путей.
СМИ сообщают, что пассажирский поезд начал гореть после того, как столкнулся с грузовиком и автомобилем. В настоящее время на месте трагического инцидента продолжают работать спасатели и правоохранители. Большую часть пострадавших пришлось доставить в близлежащие больницы.
Автор: Махов Артем