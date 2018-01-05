В Луизиане полиция «объявила в розыск» королеву Эльзу из «Холодного сердца»
В Слайдере (Луизиана, США) полиция «объявила в розыск» мультипликационную королеву Эльзу из «Холодного сердца», снятого студией Disney в 2013 году. Своеобразное сообщение, которое на самом деле предупреждает горожан о морозах, появилось на странице управления в соцсети Facebook.
По сюжету полнометражного мультфильма, Эльза случайно навлекла на свои владения вечную зиму. Вместе с народом ей предстоит расколдовать королевство. «Погода грядет опасная, поэтому всем рекомендовано соблюдать осторожность. За королеву, доставленную в участок «живой или мертвой», мы готовы выплатить вознаграждение в размере 100 млн долларов», - сказано в «ордере» под фотографией Эльзы.
Полицейские рассказали, что идея принадлежит их коллегам из Харлана (Кентукки), которым в 2015 году пришлось «бороться» со стихией.
По сюжету полнометражного мультфильма, Эльза случайно навлекла на свои владения вечную зиму. Вместе с народом ей предстоит расколдовать королевство. «Погода грядет опасная, поэтому всем рекомендовано соблюдать осторожность. За королеву, доставленную в участок «живой или мертвой», мы готовы выплатить вознаграждение в размере 100 млн долларов», - сказано в «ордере» под фотографией Эльзы.
Полицейские рассказали, что идея принадлежит их коллегам из Харлана (Кентукки), которым в 2015 году пришлось «бороться» со стихией.
Автор: Джанабилова Татьяна П