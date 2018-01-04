Центробанк: Пятитысячную купюру подделывают чаще всего
Эксперты Центрального банка России и МВД РФ сообщили, что мошенники чаще всего подделывают купюры номиналом в пять тысяч рублей. Также лидерские позиции заняли 100 долларов, 100 евро и 100 юаней.
«Среди всех поддельных денежных банкнот купюр номиналом в пять тысяч рублей было более 57 процентов. На втором месте оказались тысячные купюры. Мошенники чаще всего применяют материалы, схожие с оригинальными, однако на банкнотах отсутствуют характерные признаки, среди которых водные знаки и специальные ленты. Из иностранной валюты лидерами по подделкам стали 100-долларовые купюры», - рассказали представители Центробанка России.
Чаще всего поддельные банкноты изготавливают посредством струйных и электрофотографических принтеров. Выявить некоторые контрафактные купюры можно только посредством специальной техники, так как они имеют все отличительные знаки. Эксперты порекомендовали всем владельцам подобных банкнот не пытаться их разменять, а сразу же обратиться в банк или правоохранительные органы. Поддельных долларов номиналом в 100 и 50 было в 2017 году выявлено 1875 штук. В российской валюте было найдено порядка 10 тысяч банкнот.
«Среди всех поддельных денежных банкнот купюр номиналом в пять тысяч рублей было более 57 процентов. На втором месте оказались тысячные купюры. Мошенники чаще всего применяют материалы, схожие с оригинальными, однако на банкнотах отсутствуют характерные признаки, среди которых водные знаки и специальные ленты. Из иностранной валюты лидерами по подделкам стали 100-долларовые купюры», - рассказали представители Центробанка России.
Чаще всего поддельные банкноты изготавливают посредством струйных и электрофотографических принтеров. Выявить некоторые контрафактные купюры можно только посредством специальной техники, так как они имеют все отличительные знаки. Эксперты порекомендовали всем владельцам подобных банкнот не пытаться их разменять, а сразу же обратиться в банк или правоохранительные органы. Поддельных долларов номиналом в 100 и 50 было в 2017 году выявлено 1875 штук. В российской валюте было найдено порядка 10 тысяч банкнот.
Автор: Махов Артем