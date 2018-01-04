Пара из Екатеринбурга попала в аварию на мотоцикле в Пхукете
Пара из Екатеринбурга пострадала в аварии в Пхукете. Россияне возвращались с экскурсии на мотоцикле, у которого внезапно отказали тормоза. Из-за этого 45-летний водитель потерял управление.
В результате ДТП пара оказалась в больнице. У мужчины диагностировали переломы ног, поясничного и грудного отделов позвоночника, разрыв спинного мозга и пневмоторакс. У женщины, по словам медиков, отмечаются переломы ребер и рук. Первые два дня водитель провел в коме. Мужчине уже успели сделать три операции. Пока транспортировка пары в Россию невозможна.
В результате ДТП пара оказалась в больнице. У мужчины диагностировали переломы ног, поясничного и грудного отделов позвоночника, разрыв спинного мозга и пневмоторакс. У женщины, по словам медиков, отмечаются переломы ребер и рук. Первые два дня водитель провел в коме. Мужчине уже успели сделать три операции. Пока транспортировка пары в Россию невозможна.
Автор: Дрокина Татьяна