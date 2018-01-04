Ученые создали новую технологию МРТ, диагностирующую опухоль почек
Ученые из США недавно создали технологию МРТ, диагностирующую опухоль почек, а именно агрессивность и состав рака данного органа. Метод, разработанный сотрудниками Техасского университета, получил название многопараметрическая МРТ.
Магнитно-резонансная визуализация состоит из диагностического стандартного алгоритма, с помощью которого можно оценить почечные массы по ряду признаков. Американские специалисты, применяя данный метод, могут получить различные типы снимков почек, что позволит узнать детальную информацию о состоянии тканей. Новая технология МРТ выявляет, есть ли в опухоли органов микроскопический жир, а также измеряется интенсивность сигнала, издаваемого при Т2-взвешенном сканировании.
По словам ученых, многопараметрическая томография будет использоваться как дополнительная возможность исследования рака почек, но биопсию он не отменит. Новый метод позволит выявить, нужно ли проведение биопсии, и снизит количество процедур, при котором врачи иссекают ткани пораженного органа.
Магнитно-резонансная визуализация состоит из диагностического стандартного алгоритма, с помощью которого можно оценить почечные массы по ряду признаков. Американские специалисты, применяя данный метод, могут получить различные типы снимков почек, что позволит узнать детальную информацию о состоянии тканей. Новая технология МРТ выявляет, есть ли в опухоли органов микроскопический жир, а также измеряется интенсивность сигнала, издаваемого при Т2-взвешенном сканировании.
По словам ученых, многопараметрическая томография будет использоваться как дополнительная возможность исследования рака почек, но биопсию он не отменит. Новый метод позволит выявить, нужно ли проведение биопсии, и снизит количество процедур, при котором врачи иссекают ткани пораженного органа.
Автор: Ирина Доброва