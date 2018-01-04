Владельцам карты “Тройка” Собянин пообещал предоставить льготы
Жители Москвы, которые являются владельцами карты “Тройка”, могут вскоре получить доступ к льготам. О создании в столице программы лояльности рассказал общественности Сергей Собянин.
Накануне в официальном Twitter Сергея Собянина появился пост, посвященный карте “Тройка” и ее пользователям. Согласно заявлению мэра города, порядка 90% жителей столицы уже успешно оплачивают проезд в общественном транспорте посредством указанного средства. В связи с этим было принято решение создать для таких пассажиров специальную программу лояльности.
Сергей Собянин подчеркнул, что благодаря наличию льготной программы граждане смогут получать всевозможные скидки и бонусы, а затем использовать их в кафе Москвы, ресторанах, а также магазинах и даже кинотеатрах. Впрочем, глава города не стал уточнять, каким образом будет функционировать льготная схема, и по какому принципу должно осуществляться начисление бонусов.
Ранее стало известно, что жители столицы получат возможность посредством “Тройки” успешно оплатить подземную парковку в парке “Зарядье”.
Накануне в официальном Twitter Сергея Собянина появился пост, посвященный карте “Тройка” и ее пользователям. Согласно заявлению мэра города, порядка 90% жителей столицы уже успешно оплачивают проезд в общественном транспорте посредством указанного средства. В связи с этим было принято решение создать для таких пассажиров специальную программу лояльности.
Сергей Собянин подчеркнул, что благодаря наличию льготной программы граждане смогут получать всевозможные скидки и бонусы, а затем использовать их в кафе Москвы, ресторанах, а также магазинах и даже кинотеатрах. Впрочем, глава города не стал уточнять, каким образом будет функционировать льготная схема, и по какому принципу должно осуществляться начисление бонусов.
Ранее стало известно, что жители столицы получат возможность посредством “Тройки” успешно оплатить подземную парковку в парке “Зарядье”.
Автор: Марина Вебер