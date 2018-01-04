"Дом-2": Дарья Пынзарь показала подросших сыновей
Дарья Пынзарь порадовала фанатов новым снимков, показав подросших сыновей. Соответствующий пост экс-участница скандально известного проекта «Дом-2» разместила в соцсети Instagram.
На селфи запечатлена молодая мама без макияжа. По обе стороны от Пынзарь стоят возмужавшие сыновья – Артем и младшенький Давид. Ребята, как заметили поклонники, очень похожи друг на друга.
В комментарии к посту теледива попросила фанатов помочь ей выбрать место для празднования дня рождения, который состоится 6 января. Новогодние праздники молодая мама провела в кругу семьи, а теперь хочет вылететь за границу, но не определилась с направлением.
Дарья и Сергей Пынзарь познакомились на знаменитой телестройке. Их пара считается одной из самых образцовых.
Ранее звезда показала свою кошку.
На селфи запечатлена молодая мама без макияжа. По обе стороны от Пынзарь стоят возмужавшие сыновья – Артем и младшенький Давид. Ребята, как заметили поклонники, очень похожи друг на друга.
В комментарии к посту теледива попросила фанатов помочь ей выбрать место для празднования дня рождения, который состоится 6 января. Новогодние праздники молодая мама провела в кругу семьи, а теперь хочет вылететь за границу, но не определилась с направлением.
Дарья и Сергей Пынзарь познакомились на знаменитой телестройке. Их пара считается одной из самых образцовых.
Ранее звезда показала свою кошку.
Автор: Джанабилова Татьяна П