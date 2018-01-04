В Саратове на Театральной площади прорвало трубу, наружу вырвался фонтан ржавой воды
В Саратове на Театральной площади из-за прорыва трубы, подающей горячую воду, бил фонтан с ржавой водой. Отмечено, что жидкость заливает дорогу на улице Московской в сторону её пересечения с Радищева.
Высота коммунального фонтана достигает более двух метров. Сообщается, что очевидцы сняли произошедшее на видео и выложили во всемирную Сеть на видеохостинг YouTube. По времени авария произошла 1,5 часа назад. Особо отмечено, что «гейзер» бил в нескольких метрах от остановки общественного городского транспорта. Автор видеосюжета написал, что вода бьет на 2 м, «может, даже больше». Судя по фотографиям, крышка люка лежит рядом с фонтаном.
Вода затапливает территорию у здания Радищевского музея, где раньше располагалась биржа, а также затекает в сквер у площади. На месте происшествия работают бригады МУПП «Саратовводоканал».
Высота коммунального фонтана достигает более двух метров. Сообщается, что очевидцы сняли произошедшее на видео и выложили во всемирную Сеть на видеохостинг YouTube. По времени авария произошла 1,5 часа назад. Особо отмечено, что «гейзер» бил в нескольких метрах от остановки общественного городского транспорта. Автор видеосюжета написал, что вода бьет на 2 м, «может, даже больше». Судя по фотографиям, крышка люка лежит рядом с фонтаном.
Вода затапливает территорию у здания Радищевского музея, где раньше располагалась биржа, а также затекает в сквер у площади. На месте происшествия работают бригады МУПП «Саратовводоканал».
Автор: Семен Зайцев